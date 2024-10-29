Певица Анна Нетребко сменила имидж после расставания с Юсифом Эйвазовым

Певица Анна Нетребко сменила образ после расставания с Юсифом Эйвазовым. Артистка запечатлела смену имиджа на новом снимке в соцсети.

В 2024 году Анна объявила о расставании с возлюбленным. Узнав о новом семейном положении певицы, поклонники заметили перемены в ее имидже. Нетребко похудела и стала носить короткие платья и шорты. На этот раз знаменитость сделала челку.

Певица показала, как с новой прической, в платье от Versace и лодочках отправилась в ресторан быстрого питания. Она взяла себе бургер и картошку.