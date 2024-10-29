Певица Анна Нетребко сменила имидж после расставания с Юсифом Эйвазовым
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Певица Анна Нетребко сменила образ после расставания с Юсифом Эйвазовым. Артистка запечатлела смену имиджа на новом снимке в соцсети.
В 2024 году Анна объявила о расставании с возлюбленным. Узнав о новом семейном положении певицы, поклонники заметили перемены в ее имидже. Нетребко похудела и стала носить короткие платья и шорты. На этот раз знаменитость сделала челку.
Певица показала, как с новой прической, в платье от Versace и лодочках отправилась в ресторан быстрого питания. Она взяла себе бургер и картошку.
К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на ее публикацию.
«Это в вас и нравится! Вы при полном параде идете в ресторан без звездных закидонов. Летящей походкой! Королева», — написали подписчики.
Ранее певица Анна Нетребко покинула квартиру, где жила с Юсифом Эйвазовым. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой приехала в особняк матери в первый раз за осень.