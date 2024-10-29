НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 октября 2024, 13:43
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Певица Анна Нетребко сменила имидж после расставания с Юсифом Эйвазовым

Певица Анна Нетребко сменила имидж после расставания с Юсифом Эйвазовым

© Starface.ru

Певица Анна Нетребко сменила образ после расставания с Юсифом Эйвазовым. Артистка запечатлела смену имиджа на новом снимке в соцсети.

В 2024 году Анна объявила о расставании с возлюбленным. Узнав о новом семейном положении певицы, поклонники заметили перемены в ее имидже. Нетребко похудела и стала носить короткие платья и шорты. На этот раз знаменитость сделала челку.

Певица показала, как с новой прической, в платье от Versace и лодочках отправилась в ресторан быстрого питания. Она взяла себе бургер и картошку.

Певица Анна Нетребко сменила имидж после расставания с Юсифом Эйвазовым

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на ее публикацию.

«Это в вас и нравится! Вы при полном параде идете в ресторан без звездных закидонов. Летящей походкой! Королева», — написали подписчики.

Ранее певица Анна Нетребко покинула квартиру, где жила с Юсифом Эйвазовым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 19-летняя дочь Анастасии Волочковой приехала в особняк матери в первый раз за осень.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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