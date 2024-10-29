19-летняя дочь Волочковой приехала в особняк матери в первый раз за осень

19-летняя дочь Анастасии Волочковой приехала в особняк матери в первый раз за осень. Балерина рассказала о встрече с наследницей в соцсети.

В личном блоге Анастасии появилось фото с 19-летней наследницей, которая ее навестила впервые с июня. По словам звездной мамы, они с дочкой «провели весь вечер в беседах про жизнь». Волочкова удивилась мудростью Ариадны в ее возрасте.

«Каждая встреча с доченькой всегда конструктивна и позитивна. Какая же она взрослая», — написала знаменитость.

Напомним, что в старших классах Ариадна переехала к отцу Игорю Вдовину. Между балериной и наследницей было много ссор, но им удалось уладить разногласия.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила, что адвокаты готовят новый иск по поводу ее пенсии. Подробности читайте в этой новости.

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