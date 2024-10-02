Анна Нетребко покинула квартиру, где жила с Юсифом Эйвазовым

Оперная певица Анна Нетребко выехала из квартиры, в которой жила с коллегой Юсифом Эйвазовым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка сообщила о переезде в комментариях под постом, где показала террасу на крыше, на которой проводила много времени.

«Я живу в Вене, только уже не там», — заявила Нетребко.

26 июня текущего года Анна Нетребко объявила о разводе с Эйвазовым. Бывшие супруги признались, что это было трудное для них решение, но необходимое. Артисты уточнили, что они будут также вместе воспитывать Тияго, сына исполнительницы от первого брака с баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. Эйвазов неоднократно рассказывал в интервью, что полюбил мальчика как родного и он очень ему дорог.

Экс-супруги продолжили выступать на одной сцене. Певец рассказал, что они не остались врагами, а сохранили нормальные человеческие отношения и благодарны друг другу за прожитые годы.

Ранее мы писали, что Анна Нетребко и Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях.

Также сообщалось, что Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах.