Певица Анна Нетребко опубликовала кадры с особенным сыном в день его 17-летия. Артистка посвятила трогательный пост наследнику в соцсети.

Певица родила Тияго от Эрвина Шротта, с которым была помолвлена. После рождения у мальчика выявили аутизм, однако, по словам Анны, он не отстает от сверстников. На сегодняшний день наследник Нетребко учится в венской школе. Певица убеждена, что ему не нужна врачебная помощь, в отличие от любви и внимания.

На днях Тияго отметил 17-летие. В честь этого события артистка посвятила ему трогательный пост, сопроводив семейными снимками. Анна показала, как играет с наследником в приставку и отдыхает с ним на природе.

По словам певицы, она гордится успехами сына.

«С днем рождения, Тиша. Ты вырос прекрасным молодым человеком, и мама тобой гордится! Будь счастлив и сияй всем на радость», — высказалась знаменитость.

Напомним, певица воспитывала сына с Юсифом Эйвазовым, за которого вышла замуж в 2015 году. В 2024 году пара объявила о разводе.

