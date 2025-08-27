Тайные концерты для олигархов и новый возлюбленный: как живет в эмиграции разведенная Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко с начала СВО не приезжала в Россию. Сейчас она живет и работает за границей и, в отличие от других отечественных звезд-эмигрантов, дела у нее складываются хорошо. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам Дворцова, за рубежом Анна могла поднять гонорары, благодаря чему у нее в несколько раз увеличился заработок. Также продюсер не исключил, что деньги певица зарабатывает не только на выступлениях в опере, но и давая частные концерты для богатых ценителей ее творчества.

«Заработок в эмиграции у нее, скорее всего, побольше стал. За концерт она может получать сейчас 8−10 млн рублей. Это минимум. Думаю, она дает тайные концерты для российских олигархов, потому что, когда она жила в России, ее очень часто заказывали», — поделился продюсер.

Напомним, что в эмиграции у Анны произошли изменения и в личной жизни. Она развелась с Юсифом Эйвазовым. Сейчас о новых романах артистка не заговаривает, но в Сети периодически появляются слухи, что она уже давно не одинока. Домыслы возникают из-за того, что Нетребко в последнее время заметно похорошела — похудела и начала чаще делиться своими фото в личном блоге.

Как считает Дворцов, все-таки работа пока у Нетребко на первом месте. А если возлюбленный и есть, то она его не будет афишировать.

«Она ушла в творчество, в концерты, в гастроли, наслаждается сейчас собственной жизнью. А есть ли у нее новый возлюбленный? Я думаю, что, может быть, и есть. Но она его тщательно скрывает. Не могу этого исключать», — рассказал Дворцов.

