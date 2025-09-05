В Сети попросили Филиппа Киркорова перестать продвигать певицу Марго Овсянникову

В Сети попросили Филиппа Киркорова перестать продвигать певицу Марго. Россияне обратились к артисту под его новым постом.

Филипп Киркоров продюсирует Марго Овсянникову. Сначала певец выходил с ней в свет, а затем стал продвигать ее творчество, которое многим пользователям Сети показалось неоднозначным. Особенно Марго столкнулась с критикой после премьеры трека «Кукареку». Россияне признались, что не хотят слушать музыку Овсянниковой, видеть ее на мероприятиях, и попросили Филиппа прекратить с ней сотрудничество.

«Уважаемый Филипп, пожалуйста, прошу от всех зрителей, прекратите продвигать свою Овсянникову. Противно ее слушать и видеть, пожалейте, пожалуйста», — высказались пользователи Сети.

К слову, Киркоров проигнорировал обращение россиян. Сама же Марго не раз подчеркивала, что ее не волнует критика. Певица уверена в своем таланте и считает себя звездой номер один.

