НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 сентября 2024, 11:17
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Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях

Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях

© Starface.ru

Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях. Фотографии знаменитостей были опубликованы в Сети.

18 сентября 2024 года оперная певица отметила 53-летие. В честь этого события Нетребко устроила торжество в одном из ресторанов Берлина. Для выхода в свет она выбрала кружевное бежевое платье. К слову, поклонники Анны с восторгом отреагировали на ее наряд.

«Выглядите на 20 лет моложе. Вам точно 53?» — написали фолловеры.

Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Примечательно, что такое же платье выбрала и Чехова. Анфиса надела наряд, как у Анны, для презентации шоу «Звезды в Джунглях» в Москве.

На данный момент знаменитости не комментировали выбор одинакового платья.

Ранее Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах. Подробности читайте в этой новости.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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