Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях
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Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях. Фотографии знаменитостей были опубликованы в Сети.
18 сентября 2024 года оперная певица отметила 53-летие. В честь этого события Нетребко устроила торжество в одном из ресторанов Берлина. Для выхода в свет она выбрала кружевное бежевое платье. К слову, поклонники Анны с восторгом отреагировали на ее наряд.
«Выглядите на 20 лет моложе. Вам точно 53?» — написали фолловеры.
Примечательно, что такое же платье выбрала и Чехова. Анфиса надела наряд, как у Анны, для презентации шоу «Звезды в Джунглях» в Москве.
На данный момент знаменитости не комментировали выбор одинакового платья.
Ранее Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах. Подробности читайте в этой новости.
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