Певица Анна Нетребко и актриса Анфиса Чехова вышли в свет в одинаковых платьях. Фотографии знаменитостей были опубликованы в Сети.

18 сентября 2024 года оперная певица отметила 53-летие. В честь этого события Нетребко устроила торжество в одном из ресторанов Берлина. Для выхода в свет она выбрала кружевное бежевое платье. К слову, поклонники Анны с восторгом отреагировали на ее наряд.

«Выглядите на 20 лет моложе. Вам точно 53?» — написали фолловеры.