«Стало так жутко!»: Екатерина Молоховская столкнулась с преследованием фаната

38-летняя актриса Екатерина Молоховская рассказала о преследованиях фаната. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

В беседе с журналистами Екатерина призналась, что поклонники нередко оказывают ей знаки внимания: они пишут приятные сообщения и подходят сфотографироваться на улице. По словам актрисы, с недавних пор ее пугает внимание незнакомых мужчин. Знаменитость столкнулась с преследователем, который караулил возле подъезда. Сталкером оказался рабочий со съемочной площадки.

«Приезжаю однажды домой и вижу в Директе фото своих окон и вопрос: «Я же правильно высчитал, где ты живешь, да?». Захожу в профиль человека и понимаю, что видела его на работе буквально пару часов назад. Понимаю, что он, очевидно, подсмотрел каким-то образом мой адрес у водителя, который возит меня домой после смены. Честно, мне стало так жутко!» — высказалась Екатерина.

Актриса рассказала про инцидент исполнительному продюсеру сериала, который уволил преследователя за «неадекватное поведение».

По словам знаменитости, иногда она предпочитает оставаться неузнаваемой.

Ранее Анна Семенович рассказала о сталкере, из-за которого ей пришлось переезжать. Подробности читайте в этой новости.