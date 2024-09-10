Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах

Напомним, недавно подписчики Нетребко заподозрили ее в нестандартных методах похудения. Высказывались предположения, что певица пользуется «Оземпиком». Однако знаменитость отвечала, что выступает против подобных методов сброса лишнего веса.

«Простите, но вы все задолбали… И со своим „Оземпиком“, филлером, ботоксом и прочей фигней. Живите натурально и любите себя», — заявляла она.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Нетребко стала жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной.