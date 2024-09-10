НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 сентября 2024, 12:43
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Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах

Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах

© Starface.ru

Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах. Об этом стало известно из соцсетей.

Оперная певица Анна Нетребко предстала в необычном образе — она надела полосатые шорты и оверсайз свитер. На ноги она надела кроссовки и высокие черные чулки. На голове Нетребко сплела две косички. Некоторые подписчики певицы сравнили ее образ со школьной формой.

Анна Нетребко появилась в образе школьницы в коротких шортах

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, недавно подписчики Нетребко заподозрили ее в нестандартных методах похудения. Высказывались предположения, что певица пользуется «Оземпиком». Однако знаменитость отвечала, что выступает против подобных методов сброса лишнего веса.

«Простите, но вы все задолбали… И со своим „Оземпиком“, филлером, ботоксом и прочей фигней. Живите натурально и любите себя», — заявляла она.

Ранее мы писали о том, что певица Анна Нетребко стала жертвой мошенников вслед за Ларисой Долиной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Анна Нетребко
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