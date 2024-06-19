Певица Анна Asti заявила, что на концерте выбила 2 передних зуба микрофоном. Об этом сообщает NEWS.ru.

Исполнительница хита «По барам» призналась, что нередко попадает в неловкие ситуации, выступая на сцене. Анна вспомнила, как на недавнем концерте сломала каблук и два часа выступала в испорченных туфлях. Также артистка рассказала, как выбила зубы микрофоном.

«Еще один момент — я выбила микрофоном два передних зуба и проработала концерт, прикрывая рот», — высказалась Анна.

Певица отметила, что ее главный страх — забыть хореографию или упасть на сцене.

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