«Мы вместе 3 года»: Анастасия Решетова высказалась о связи с мужем Алсу

28-летняя модель Анастасия Решетова ответила на обвинения в романе с мужем Алсу. Знаменитость рассказала о личной жизни в соцсети.

В мае 2024 года Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым. Поговаривают, бизнесмен изменял певице с Решетовой. В личном блоге модель подтвердила, что уже три года состоит в отношениях. Правда, она не стала называть имя избранника. Вместо этого Анастасия заявила, что не связывается с женатыми мужчинами, тем самым опровергнув роман с Абрамовым.

«Мы вместе 3 года. Всегда говорила, что не люблю эти вопросы про личную жизнь. Но выходит так, что иногда приходится расставлять точки над «i», ибо желтая пресса и ее читатели любят сочинять истории про мою жизнь», — высказалась знаменитость.

Отметим, что певица Алсу не комментирует развод с бизнесменом и не называет причины расставания.

Ранее певица Наталья Штурм сообщила, что Анастасия Решетова разбила семью Алсу и радуется. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 37-летняя певица Виктория Дайнеко отреагировала на слухи о предстоящей свадьбе.