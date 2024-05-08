Анна Asti после скандальной «голой» вечеринки купила особняк за 47 млн рублей

Певица Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Анна Asti, после скандала на «голой» вечеринке приобрела особняк в Подмосковье общей площадью 267 квадратных метров. Загородная недвижимость обошлась артистке в 47 миллионов рублей.

По данным источника Super.ru, в доме пять спален, столько же санузлов, просторная кухня-столовая и гостиная с камином. Кроме того, на участке расположен двухэтажный гараж для автопарка «царицы».

Сейчас в резиденции идет капитальный ремонт. На опубликованных изданием снимках видно, что внутренняя отделка выполнена в спокойной светло-серой гамме. По всему дому много панорамных окон.

Примечательно, что это уже вторая дорогостоящая покупка Анны. В 2021 году она хвасталась Ксении Собчак, что приобрела дом за 37 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в июне Anna Asti заработает на сольном концерте в Санкт-Петербурге более 25 миллионов рублей. Минимальная стоимость билета на мероприятие составляет 55 тысяч рублей, а максимальная — 150 тысяч.