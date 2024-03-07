Певица Анна Асти возвращается на сцену после отмены из-за «голой» вечеринки. В соцсети исполнительница хита «Царица» анонсировала свой концерт.

После посещения «голой» вечеринки певица столкнулась с критикой россиян и отменой на ТВ. Анна лишилась почти всех новогодних концертов и два месяца нигде не выступала. Однако 8 марта она вновь выйдет на сцену. В Международный женский день Анна и Леша Свик выступят с концертом в рамках выставки-форума «Россия».

«Друзья, встретим самый прекрасный праздник весны вместе? Жду тебя на праздничном концерте на ВДНХ. До встречи», — обратилась певица к поклонникам.

Известно, что вход на мероприятие будет бесплатным.

Ранее мы писали о том, что вернувшаяся в Россию певица Анна Асти открыла свой благотворительный фонд. Также она пожертвовала четыре миллиона рублей фонду «Доктор Лиза». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певец Филипп Киркоров до сих пор просит деньги из-за бойкота на ТВ. Об этом он рассказал на премьере шоу «Сокровища императора».