Певец Филипп Киркоров заявил, что до сих пор просит деньги из-за бойкота на ТВ. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стал исключением и Филипп Киркоров, который появился на красной дорожке с Тиной Канделаки.

Певец находился в хорошем настроении и охотно общался с прессой. По словам Киркорова, благодаря шоу он впервые понял, что самое главное — это командный дух.

«Я всегда был на сцене один. Привык, что свет на мне, внимание на мне», — пояснил Филипп.

Внезапно Филипп отвлекся от беседы с журналистами на телефон, и разговор про шоу продолжила Тина. Канделаки призналась, что во время съемок певцу пришлось просить милостыню. Примечательно, что Филиппа не смутило это откровение. Более того, он уточнил, что до сих пор просит деньги, «особенно после последних событий».

Данной фразой Киркоров намекнул на проблемы после «голой» вечеринки. Тогда он столкнулся с критикой россиян и отменой на ТВ.

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