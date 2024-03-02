«Лучшая возможность почувствовать себя человеком»: Анна Асти занялась благотворительностью после возвращения в Россию

Певица Анна Асти вернулась в Россию после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Артистка решила заняться добрыми делами: она посетила пожертвовала четыре миллиона рублей фонду «Доктор Лиза» и учредила свой благотворительный фонд «Феникс».

Асти назвала одним из своим любимым фильмом картину «Доктор Лиза» памяти Елизаветы Глинки. Пример врача вдохновил артистку на добрые поступки.

«Благотворительность для меня — это лучшая возможность почувствовать себя человеком. Моя мама всегда говорила мне: „Если ты можешь чем-то помочь, то обязательно это сделай“, и сейчас я понимаю важность ее слов. У меня появилась возможность помогать, поэтому я с радостью это делаю», — приводит слова артистки StarHit.

В прошлом году звезда работала над созданием собственного фонда «Феникс», который открылся 2 марта.

Также исполнительница хита «По барам» пообщалась с подопечными фонда «Доктор Лиза» и спела с ними несколько песен из своего репертуара. Певица призналась, что они хорошо провели время вместе. Дети подарили Анне рисунки, прочитали ей стихи. Встреча получилась теплой и уютной. В конце артистка вручила ребятишкам подарки.

В задачи фонда Анны будет входить помощь учреждениям здравоохранения и образования. Также организация планирует привлекать волонтеров, содействовать в приобретении медицинскими учреждениями современных технологий и аппаратов. Помимо этого, фонд будет оказывать и адресную поддержку незащищенным группам населения.

В конце декабря Анна Асти приняла участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. После этого звезда столкнулась с критикой россиян и отменой концертов.