Певица Ани Лорак сообщила, что улетела с женихом в Венецию после помолвки. Артистка опубликовала кадры из путешествия в соцсети.

В личном блоге Ани появились фото с женихом на фоне достопримечательностей Венеции. Певица поблагодарила всех за поздравления с помолвкой и заявила о «безграничном» счастье.

«Это был невероятный день. Мое сердце переполнено благодарностью и любовью. Спасибо вам за поздравления. Мы есть любовь. И это безгранично взаимно, бесповоротно, навсегда», — написала знаменитость.