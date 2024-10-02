НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2024, 13:58
1 мин.

Певица Ани Лорак сообщила, что улетела с женихом в Венецию после помолвки

Певица Ани Лорак сообщила, что улетела с женихом в Венецию после помолвки

© Starface.ru

Певица Ани Лорак сообщила, что улетела с женихом в Венецию после помолвки. Артистка опубликовала кадры из путешествия в соцсети.

В личном блоге Ани появились фото с женихом на фоне достопримечательностей Венеции. Певица поблагодарила всех за поздравления с помолвкой и заявила о «безграничном» счастье.

«Это был невероятный день. Мое сердце переполнено благодарностью и любовью. Спасибо вам за поздравления. Мы есть любовь. И это безгранично взаимно, бесповоротно, навсегда», — написала знаменитость.

Певица Ани Лорак сообщила, что улетела с женихом в Венецию после помолвки

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что Исаак Виджраку сделал предложение певице в день ее 46-летия. Лорак воспитывает 13-летнюю дочь от предыдущих отношений.

Сайт «Страсти» узнал, чем занимается возлюбленный Ани. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певицу Полину Гагарину заметили на свидании в ресторане с неизвестным мужчиной.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса