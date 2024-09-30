Бизнес с украшениями и работа в отелях: чем занимается жених Ани Лорак Исаак Виджраку

Новый мужчина Лорак Исаак Виджраку занимался продажей украшений и работал в отелях. Об этом стало известно «Страстям».

Несколько дней назад новый возлюбленный Ани Лорак Исаак Виджраку сделал предложение певице. Известно, что отношения Лорак и инструктора по йоге из Барселоны длятся около двух лет.

Как удалось выяснить «Страстям», Исаак Виджраку после участия в испанском реалити-шоу «La isla de los famosos» («Остров знаменитостей»), занялся массажными практиками на Ибице. Он работал приглашенным массажистом в 10 разных отелях на острове. Виджраку утверждает, что разработал собственную методику лечебных практик под названием MetHolistic. Вероятнее всего, Виджраку уже не занимается оказанием услуг — единственная электронная почта, указанная на сайте для контакта, недоступна.

Был у Виджраку и другой бизнес — по продаже украшений-талисманов, созданных с учетом нумерологии.

«Все продумано и создано для того, чтобы привлечь самые прекрасные энергии в вашу жизнь», — рекламировал бизнес мужчина в 2021 году.

Впрочем, уже спустя три года после запуска, ни сайт бизнеса, ни его соцсети неактивны.

Судя по соцсетям, еще в 2021 году Исаак Виджраку встречался с Анэцу Банхарт. О девушке известно немного — она из Колумбии, большая любительница книг. На специальном сайте, посвященном рецензиям, указано, что она прочла более 150 книг. Из соцсетей она скрыла все совместные фотографии с бывшим мужем. Под некоторыми записями Банхарт остались комментарии Виджраку. Известно, что пара воспитывала двоих детей: сына и дочь.

Ранее мы писали о том, что Алена Водонаева высмеяла помолвку Ани Лорак.