Певицу Полину Гагарину заметили на свидании в ресторане с неизвестным мужчиной

Певицу Полину Гагарину заподозрили в новом романе. После слухов о расставании с танцором Станиславом Миковым ее заметили на свидании с неизвестным мужчиной. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Артистка вечером 1 октября пришла в один из столичных ресторанов с таинственным спутником, личность которого установить пока не удалось. Видевшие пару в заведении отметили, что Полина выглядела воодушевленной и мило беседовала с мужчиной.

Сама Гагарина слухи пока никак не комментирует. Впрочем, и о романе с Миковым она долгое время не говорила, пока их отношения не стали очевидными. Напомним, что роман певицы с танцором начался со скандала, так как поклонники считали, что Полина увела артиста у другой женщины.

Что произошло у Гагариной и Микова и действительно ли они расстались, неизвестно. Но в компании танцора Полину не видели уже долгое время, так что не исключено, что отношения уже завершились.

К слову, сейчас певица много общается с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым. Этим летом они несколько раз встречались, чтобы провести время всей семьей.

Ранее Полина Гагарина опубликовала видео со спортивной тренировки.