Певица Ани Лорак раскрыла секрет прочных отношений с женихом-иностранцем

Певица Ани Лорак назвала себя «ведомой» в отношениях с женихом-иностранцем. Об этом стало известно в эфире шоу «Однажды».

27 сентября 2024 года Ани Лорак отметила двойной праздник: в день 46-летия певица получила предложение руки и сердца от Исаака Виджраку. По словам певицы, избранник позволил ей почувствовать себя слабой и не думать о проблемах. В этом, по ее мнению, заключается счастье в отношениях.

«С любимым человеком я вообще другая, потому что он мне позволяет не думать ни о чем», — высказалась знаменитость.

По словам Ани, она привыкла самостоятельно решать рабочие проблемы, но в отношениях ей хочется быть «номером два», отдавая лидирующие позиции мужчине.

«Я ведомая в отношениях. Мне кажется, что важно выключаться. Сколько на работе ты принимаешь важных решений? В жизни хочется быть номером два, и это прекрасно», — резюмировала артистка.

Ранее певица Ани Лорак покрасила волосы и отстригла челку после новости о помолвке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 36-летний актер Павел Прилучный ответил Агате Муцениеце на обвинения в День отца.