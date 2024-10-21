36-летний актер Павел Прилучный ответил Агате Муцениеце на обвинения в День отца. Звезда «Закрытой школы» опубликовал пост в соцсети.

В День отца Павел опубликовал фото с детьми, под которым высказался о судах с экс-супругой. Актер отметил, что СМИ делают громкие заголовки, «искажая слова, намерения и обстоятельства». Павел заявил, что среди всей лжи в Сети есть только одна правда — его любовь к наследникам, в чьих интересах он действует. Также он осудил Агату, которая вынесла конфликт на всеобщее обозрение.

«А правда лишь одна: я очень люблю своих детей, делаю и всегда буду делать для них все, что в моих силах. И мне очень жаль, что некоторые взрослые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику и подвергая их публичному обсуждению. Поэтому сегодня не только отцам, но и всем родителям я хочу сказать одно: берегите своих детей и любите их!» — написал артист.

К слову, Агата придерживается иной позиции и считает, что Павел не думает о детях и делает все ради выгоды.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что Павел Прилучный не вернул ей сына после суда. Подробности читайте в этой новости.

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