Объявившая о помолвке Ани Лорак кардинально сменила образ: как теперь выглядит певица

Певица Ани Лорак кардинально сменила образ. В личном блоге она показала себя с темным цветом волос и челкой.

На перемены во внешности артистка решилась на свое 46-летие. На празднике в честь дня рождения она уже появилась с новой прической. Теперь у Лорак каштановые волосы без осветленных прядей и челка.

В комментариях мнения поклонников по поводу образа Ани разделились. Одни пользователи Сети считают, что вокалистке идет новый имидж, а другие говорят, что раньше было лучше.