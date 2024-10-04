Объявившая о помолвке Ани Лорак кардинально сменила образ: как теперь выглядит певица
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Певица Ани Лорак кардинально сменила образ. В личном блоге она показала себя с темным цветом волос и челкой.
На перемены во внешности артистка решилась на свое 46-летие. На празднике в честь дня рождения она уже появилась с новой прической. Теперь у Лорак каштановые волосы без осветленных прядей и челка.
В комментариях мнения поклонников по поводу образа Ани разделились. Одни пользователи Сети считают, что вокалистке идет новый имидж, а другие говорят, что раньше было лучше.
Напомним, что недавно стало известно о помолвке певицы. Ее возлюбленный-иностранец Исаак Виджраку сделал ей предложение руки и сердца. Ани Лорак признавалась, что «безгранично счастлива». После пара поехала отмечать новый этап в отношениях в Венецию.
Жених артистки раньше работал инструктором по йоге и духовным практикам. Встреча Исаака и Лорак произошла в тяжелый период ее жизни. По признанию исполнительницы, именно Виджаку помог ей справиться со всеми трудностями.
Ранее портал «Страсти» узнал чем еще, кроме йоги, занимался жених Ани Лорак.