«Я это скрывала»: Анна Семенович переехала в загородный дом с женихом
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Певица Анна Семенович и ее жених переехали в загородный дом. Артистка перевезла вещи из квартиры в Москве и заявила, что «навела красоту» в новом жилище.
Некоторыми подробностями она поделилась в личном блоге.
«Мои любимые, я от вас пару дней это скрывала. Потому что были сложные два дня. Но я хочу поделиться с вами радостной новостью. Мы переехали за город», - рассказала певица.
Теперь Семенович каждое утро пьет кофе на улице «на своей шикарной территории».
«Я так давно мечтала жить за городом. Наконец моя мечта сбылась», - рассказала исполнительница и призналась, что счастлива.
Певица похвасталась завтраком на новом месте. Семенович приготовила для двоих омлет с колбасой, нарезала бородинский хлеб, колбасу с сыром, красную соленую рыбу.
«Уже навела красоту, но переезд, конечно, дело серьезное», - поделилась она.
До этого она намекала на переезд, рассказывала, что «занимается гнездованием». Певица покупала новые вещи и радовалась, что «шикарные бокалы» и кастрюли ей подарили на день рождения.
Ранее сообщалось, что возлюбленный подарил Семенович на день рождения браслет стоимостью несколько миллионов рублей.