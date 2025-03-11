НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 марта 2025, 16:41
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Копия певицы в молодости: жених Ани Лорак показал 22-летнюю дочь

22-летнюю дочь жениха Ани Лорак назвали копией певицы в молодости.
Копия певицы в молодости: жених Ани Лорак показал 22-летнюю дочь

© Starface.ru

Дочь жениха Ани Лорак назвали копией певицы в молодости. Наследнице Исаака Виджраку 22 года, и она знакома с российской артисткой.

Мужчина делится в соцсетях фотографиями с дочерью от прошлых отношений, которую зовут Эбони. Оказалось, что она знакома с Ани Лорак и удивительно похожа на нее. Так считают поклонники звезды, после публикации кадров девушки.

Копия певицы в молодости: жених Ани Лорак показал 22-летнюю дочь

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На днях звезда поздравила дочь жениха и написала ей теплые слова.

«С днем рождения, красавица. Любви и счастья», — поделилась Лорак.

Фанаты певицы отметили, что у Эбони такая же прическа и имидж, как у Ани. Они считают, что и певицу Исаак выбрал не просто так – у мужчины есть свой определенный типаж.

Напомним, что певица счастлива в отношениях с тренером по йоге и готовится стать его женой. Осенью 2024 года мужчина сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. У Виджраку есть дети от предыдущих отношений – дочь и сын. У Лорак тоже есть дочь от турецкого бизнесмена.

Артистка делилась своими мыслями по поводу предстоящей свадьбы. Она рассказывала, что мечтает о тихом торжестве в окружении близких и камерной атмосфере.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак и Артем Качер рассказали о дуэте и новом треке.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Ани Лорак
отношения
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