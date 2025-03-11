Копия певицы в молодости: жених Ани Лорак показал 22-летнюю дочь
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Дочь жениха Ани Лорак назвали копией певицы в молодости. Наследнице Исаака Виджраку 22 года, и она знакома с российской артисткой.
Мужчина делится в соцсетях фотографиями с дочерью от прошлых отношений, которую зовут Эбони. Оказалось, что она знакома с Ани Лорак и удивительно похожа на нее. Так считают поклонники звезды, после публикации кадров девушки.
На днях звезда поздравила дочь жениха и написала ей теплые слова.
«С днем рождения, красавица. Любви и счастья», — поделилась Лорак.
Фанаты певицы отметили, что у Эбони такая же прическа и имидж, как у Ани. Они считают, что и певицу Исаак выбрал не просто так – у мужчины есть свой определенный типаж.
Напомним, что певица счастлива в отношениях с тренером по йоге и готовится стать его женой. Осенью 2024 года мужчина сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. У Виджраку есть дети от предыдущих отношений – дочь и сын. У Лорак тоже есть дочь от турецкого бизнесмена.
Артистка делилась своими мыслями по поводу предстоящей свадьбы. Она рассказывала, что мечтает о тихом торжестве в окружении близких и камерной атмосфере.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак и Артем Качер рассказали о дуэте и новом треке.