Копия певицы в молодости: жених Ани Лорак показал 22-летнюю дочь

На днях звезда поздравила дочь жениха и написала ей теплые слова.

«С днем рождения, красавица. Любви и счастья», — поделилась Лорак.

Фанаты певицы отметили, что у Эбони такая же прическа и имидж, как у Ани. Они считают, что и певицу Исаак выбрал не просто так – у мужчины есть свой определенный типаж.

Напомним, что певица счастлива в отношениях с тренером по йоге и готовится стать его женой. Осенью 2024 года мужчина сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. У Виджраку есть дети от предыдущих отношений – дочь и сын. У Лорак тоже есть дочь от турецкого бизнесмена.

Артистка делилась своими мыслями по поводу предстоящей свадьбы. Она рассказывала, что мечтает о тихом торжестве в окружении близких и камерной атмосфере.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак и Артем Качер рассказали о дуэте и новом треке.