Певица Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь, похожую на Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая показала подросшую дочь, похожую на Филиппа Киркорова. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог певицы.

В соцсети артистка поделилась кадрами семейного отдыха. После прогулки по Москве Анастасия вместе с дочерью зашла в ресторан, в котором она сделала снимок с наследницей. Фотографии детей Стоцкой всегда вызывают бурные обсуждения. Нельзя не отметить, что сын и дочка певицы имеют внешнее сходство с Филиппом Киркоровым. К слову, сама знаменитость никак не комментирует ситуацию.

Напомним, весной 2023 года Анастасия оформила развод с Сергеем Абгаряном. Певица родила от него сына Александра и дочь Веру. По словам артистки, отношения с экс-супругом прекратились еще 4 года назад. Однако статус свободной женщины она приобрела только недавно.

По данным СМИ, новым избранником Стоцкой стал актер Александр Казьмин. Их роман начался после премьеры мюзикла «Шахматы».

Ранее Филипп Киркоров пожалел, что не взял в жены Анастасию Стоцкую. Подробности смотрите в этой статье.

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