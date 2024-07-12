Шаляпин поддержал Алсу и назвал ее примером интеллигентности и порядочности

Певец Прохор Шаляпин считает коллегу по цеху Алсу эталоном того, как должен вести себя публичный человек и назвал ее примером интеллигентности и порядочности. Артист отметил, что если «отношения зашли в тупик» и измена со стороны ее супруга Яна Абрамова действительно была, то Алсу приняла верное решение. При этом Шаляпин не считает правильным спекулировать на теме.

«Вся страна превратилась в бабушек на лавочке. Публичные люди, мои коллеги, полезли напропалую комментировать и собирать сплетни. Алсу и Ян должны сами со всем разбираться, свой нос туда совать некрасиво, поэтому я желаю счастья обоим и придерживаюсь нейтралитета», - сказал он в беседе c VOICE.

По мнению певца, Алсу стоило бы сделать какое-то публичное заявление о всей ситуации с разводом, особенно учитывая, что она «ни разу не была замечена в желтухе». Шаляпин признался, что сочувствует певице, которой приходится разводиться после многих лет брака, однако призвал ее начать думать о будущем.

«Я думаю, что к Алсу с ее внешностью и культурой, выстроится очередь из женихов. И не фитнес-тренеров, а достойных мужчин из высших кругов общества», - намекнул певец.

Напомним, Алсу подала на развод спустя 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым. В прессе называют причиной измену Абрамова с бывшей возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. Скоро в Москве начнется суд по разделу имущества супругов, инициированный Алсу.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что дружила с Яном Абрамовым - еще до того, как он начал встречаться с Алсу. По ее словам, Абрамов был «веселым и классным».