Певица Алсу сообщила, что решилась на сольный концерт после расставания с мужем. Артистка анонсировала выступление в соцсети.

16 октября 2024 года в Московском международном доме музыки состоится сольный концерт Алсу. По словам певицы, билеты уже поступили в продажу.

«Я решилась на сольный концерт! Билеты уже в продаже», — написала Алсу.

К слову, возвращение Алсу на сцену после развода поддержали Яна Рудковская и Николай Басков. Знаменитости отправили ей смайлик в виде сердечка в знак поддержки.

Ранее Алсу намекнула на причастность Яна Абрамова к скандалу с победой дочки на «Голосе». В 2019 году наследница певицы выиграла музыкальный конкурс, но ее победа оказалась нечестной. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Нюша и Игорь Сивов не могут решить, с кем останутся дети после развода.