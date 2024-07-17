Алсу намекнула на причастность Абрамова к скандалу с победой дочки на «Голосе»

Алсу намекнула на причастность Яна Абрамова к скандалу с победой дочки на «Голосе». Певица ответила на обвинения подписчиков в соцсети.

В 2019 году дочь Алсу и Яна стала победительницей проекта «Голос. Дети». По данным СМИ, победа девочки оказалась нечестной, а голоса «накрученными». Тогда Абрамов никак не комментировал скандал с дочкой: всю вину на себя взяла Алсу, заявив, что переоценила свою популярность. Через 5 лет, расставшись с мужем, певица намекнула на его причастность к «победе» наследницы.

«Переадресуйте, пожалуйста, ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу», — ответила Алсу на претензии подписчиков.

Пока Ян не отреагировал на заявление экс-возлюбленной.

Ранее певица Алсу намекнула, что счастлива после скандального развода с Яном Абрамовым. Подробности читайте в этой новости.

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