Певица Алсу призналась, что ей было страшно разводиться с Яном Абрамовым. Об этом стало известно в эфире шоу «Черное/белое».

В 2024 году Алсу рассталась с Яном Абрамовым, с которым жила в браке 18 лет. По словам певицы, ей было страшно решиться на развод. Алсу намекает, что причиной расставания стали измены бизнесмена. Несмотря на предательство, артистка не собирается мстить экс-супругу.

«Сделать этот шаг было страшно. Я не мстительная. Считаю, что месть, зависть, обиды – это то, что делает плохо тебе самому. Ты с этим состоянием живешь. Оно тебя угнетает, тянет вниз. А этому человеку всё равно, что ты обиделась. Поэтому это нужно отпускать и забывать», — высказалась знаменитость.

Певица призналась, что после развода у нее много приглашений на свидания. Однако на данный момент ее сердце свободно: Алсу не видит «подходящих вариантов». Ее идеал — высокий, симпатичный брюнет.

Ранее певица Алсу объяснила, почему оставила фамилию Яна Абрамова после развода. Подробности читайте в этой новости.

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