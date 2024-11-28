Певица Алсу объяснила, почему оставила фамилию Яна Абрамова после развода

41-летняя певица Алсу заявила, что оставила фамилию Яна Абрамова после развода. Об этом стало известно в эфире шоу «Черное/белое».

В 2024 году певица со скандалом развелась с Яном Абрамовым. Алсу не называет причину расставания, но намекает на постоянные измены бизнесмена. Теперь экс-супруги делят имущество, нажитое в браке. Несмотря на тяжелый развод, артистка оставила фамилию Яна из-за детей.

«Фамилия в паспорте у меня Абрамова. Я не меняла, хочу иметь одну с детьми», — высказалась знаменитость.

Алсу намекнула, что готова к новым романтическим историям. Ведущие поинтересовались, где она предпочтет провести время: в студии или на свидании, и певица выбрала второе. По словам знаменитости, «после 40 жизнь только начинается».

«2024-й не сломал меня, а сделал еще сильнее. Да, было время, я почти сломалась, но встала и почувствовала свои неординарные способности. Нашла силы в себе, в любви к детям, да и в целом. И это правда, после 40 жизнь только начинается», — резюмировала артистка.

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