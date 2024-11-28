«Жаль, что личное стало публичным»: экс-бойфренд Клавы Коки разочарован ее откровениями о расставании

Экс-бойфренд певицы Клавы Коки Александр Поверин отреагировал на откровенное интервью звезды об их расставании. Он заявил, что его версию событий никто не услышит. Однако дал понять — семью с артисткой он не хотел не из-за карьерных амбиций, а из-за ответственности.

В личном блоге Поверин отметил, что разочарован поступком бывшей возлюбленной. По его мнению, она не должна была идти на шоу и раскрывать все тайны их отношений. Сам он не собирается давать интервью на эту тему.

«Жаль, что личное стало публичным и пищей для контента.<...> Никаких поспешных и импульсивных решений. Идти на поводу у общества, а потом делить детей и имущество — мой страшный сон. Иногда лучше не построить семью, чем потом смотреть, как она разрушается», - рассказал Поверин.

Начинающий актер также упомянул, что его чувства к Клаве были искренние. Он даже назвал ее большой любовью.

Напомним, что Клава Кока призналась, что у Александра была на первом месте карьера, а ей была нужна семья. Когда она осознала, что возлюбленный не хочет детей, она решила закончить эти отношения.

Ранее Клава Кока призналась, что переехала в новую квартиру после расставания с Александром Повериным.