Певица Алсу призналась, что дает дочерям поносить вещи из своего гардероба. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В Москве состоялся гала-ужин премии МУЗ-ТВ 2025 Легенда, который посетили многие звезды, в том числе и Алсу. Выйдя на красную дорожку, певица рассказала об отношениях с дочками. Как выяснилось, между ними настолько доверительное общение, что Алсу разрешает им надевать свои вещи, даже самые дорогие. По словам звездной мамы, у них с дочками совпадают вкусы.

«Все, что у меня есть, это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду — даже не спрашивают в принципе», — высказалась знаменитость.

Ранее Алсу рассказала, с каким мужчиной не смогла бы построить отношения. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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