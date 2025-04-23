Паулина Андреева удалила последнее фото с Бондарчуком после новости о разводе

Актриса Паулина Андреева удалила последнее фото с Федором Бондарчуком после новости о разводе. Поклонники обратили внимание на отсутствие публикации в ее блоге.

Весной 2025 года Паулина и Федор объявили о разводе, посвятив друг другу пост в соцсети. Экс-возлюбленные не стали называть причин развода, но уточнили, что остаются в хороших отношениях и продолжат вместе воспитывать сына. «Все меняется. Изменилась и наша история», — высказались они.

Спустя время поклонники заметили, что публикация и фотография с Федором исчезла из блога актрисы. Таким образом Паулина избавилась от последнего напоминания о браке с режиссером.

После расставания артистка погрузилась в работу. На данный момент она снимается в фильме «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским.

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