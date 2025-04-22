«Появляются комплексы и проблемы»: Алсу рассказала, с каким мужчиной не смогла бы построить отношения

Певица Алсу заявила, что не смогла бы встречаться с мужчиной, который менее успешен, чем она. Пока артистка не ходит на свидания: нет ни времени, ни человека, который бы сильно заинтересовал.

Об этом исполнительница рассказала на гала-ужине премии МУЗ-ТВ «Легенда». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Певица говорит, что идеальное свидание для нее, когда чувствуешь комфорт и не надо «что-то из себя строить», следить за тем, что говоришь.

На вопрос, могла бы певица быть с менее успешным человеком, Алсу ответила отрицательно.

«Наверное, нет. Честно. Я думаю, ему самому было бы некомфортно. От этого появляются другие комплексы и проблемы», - призналась певица.

У артистки также поинтересовались на тему субботника и спросили, может ли она граблями или лопатой поработать в саду, позаниматься домашними делами.

«Могу. Я очень чистоплотный человек. Не люблю бардак нигде. Если была бы своя территория, свой сад, я бы с удовольствием… Я помню, в детстве часто этим занималась», - высказалась звезда.