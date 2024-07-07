Певица Алсу подала иск о разделе имущества с Яном Абрамовым

Певица Алсу подала иск в Савеловский суд Москвы о разделе совместно нажитого имущества с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Пара воспитывает троих детей.

Ранее исполнительница хита обвинила мужа в неверности и косвенно намекнула, что разлучницей стала экс-возлюбленная Тимати, блогер Анастасия Решетова.

По данным StarHit, беседа между представителями Алсу и Абрамова назначена на 26 июля. При этом Алсу рассчитывает получить гораздо больше, чем 2,5 млрд рублей, предложенных ранее мужем для мирного урегулирования.

В частности, Абрамов предлагал оставить жене виллу на Кипре, коллекцию ювелирных изделий, пентхаус в Москве, 250 миллионов выплатами в соответствии с графиком. Кроме того, бизнесмен готов оплачивать обучение, медицину и путешествия детей.

Ранее светская львица Алена Кравец заявила, что развод в этой ситуации невыгоден обеим сторонам. Она заявила, что разводятся только несостоятельные люди, которым нечего делить, а в случае Алсу «придется распилить миллиарды и испортить отношения весьма солидных людей».