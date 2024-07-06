«Развод – это удел несостоятельных»: муж Алсу получил неожиданную поддержку

Певица Алсу объявила о разводе с мужем Яном Абрамовым после 18 лет брака и косвенно подтвердила, что семью разрушила разлучница, бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова. При этом в защиту неверного супруга высказалась светская львица Алена Кравец, по мнению которой, развод в этой ситуации невыгоден обеим сторонам.

«Развод – это удел в основном несостоятельных и, как правило, не состоявшихся людей, которым нечего делить. Тут же придется распилить миллиарды и испортить отношения весьма солидных людей. Ведь и Алсу, и Абрамов, сказочно богаты», - заявила Кравец.

Она напомнила, что отец Алсу возглавлял нефтяную компанию, а позже пошел в политику. Ян Абрамов также из очень состоятельной семьи. Сейчас он председатель совета директоров крупной оружейной компании.

«Брак здесь обычно является выгодным для всех бизнес-проектов и инвестиций. Поэтому Алсу ведет себя сейчас как простодушная женщина, вынося скандал в общественную плоскость. Да и саму себя выставила не в самом лучшем свете, ведь все будут думать, что от хороших жен мужики не бегают на сторону», - выразила свое мнение Кравец.

Она также добавила, что если бы все женщины после измены мужа бежали разводиться, то в мире не осталось бы уже ни одной семьи. Как считает модель, нет ничего плохого в том, если супруг сходит «налево».

Кравец рекомендовала Алсу принять извинения Ябрамова и хорошо подумать, прежде чем рубить сплеча.

«В ее не юном возрасте Алсу уже трудно будет снова выйти замуж по любви, особенно так удачно», – заявила Алена Кравец в беседе с порталом «ДНИ.РУ».

Ранее Анастасия Решетова на фоне разразившегося скандала сообщила, что сменила стиль на более спокойный. В своем блоге она показала результаты преображения, однако внимание пользователей Сети привлекла не прическа модели, а массивные кольца, украшенные бриллиантами, красовавшиеся на ее безымянном пальце.