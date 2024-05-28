Среди подлежащего разделу имущества Алсу и Яна Абрамова оказалась мечеть в Крыму

Певица Алсу и её супруг Ян Абрамов решили развестись после 18 лет брака. Бывшим супругам предстоит делить совместно нажитое имущество, среди которого есть даже персональная мечеть.

Как ранее сообщали «Страсти», Алсу и Абрамов владеют квартирой на 57-м этаже небоскрёба «Триумф-Палас» в Москве, поместьем в Крыму и домом на Рублевке.

По данным Telegram-канала Mash, в собственности у пары также апартаменты в Лондоне рядом со стадионом Lord’s Cricket Ground.

Как удалось выяснить каналу, на территории принадлежащего бывшим супругам коттеджа в посёлке Орловка, рядом с Севастополем расположен личный пляж, теннисный корт, вертолётная площадка и даже собственная мечеть.

Четырёхэтажный дом в подмосковном поселке Усово на Рублевском шоссе построен в викторианском стиле и украшен уникальными мозаиками. Общая площадь особняка с бассейном составляет порядка 3 тысяч квадратных метров.

Ранее адвокат Юлия Вербицкая-Линник, обычно в звездных семьях составляют брачный договор, который регулирует раздел имущества. Если документ не заключался, то все имущество поделят пополам.