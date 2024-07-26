Певица Алсу хочет забрать квартиру в небоскребе за 300 млн после развода

Певица Алсу хочет забрать квартиру в небоскребе Триумф-палас за 300 млн после развода с Яном Абрамовым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Яна Абрамова и Алсу ждет раздел имущества. Певица подала иск в суд, согласно которому она рассчитывает получить элитную квартиру в столичном небоскребе.

По информации источника, за годы брака пара приобрела апартаменты на Ленинградском шоссе, особняк на Рублевке, коттедж в Крыму с личным пляжем и квартиру в Лондоне.

Абрамов предлагал Алсу отступные в размере 2,5 млрд рублей за отказ от раздела имущества, но она не приняла предложение.

Известно, что 26 июля состоялось очередное заседание, на которое Алсу не явилась. Суд дал певице и бизнесмену месяц на то, чтобы сойтись.

Ранее адвокат Яна Абрамова заявил, что бизнесмен хочет жить с певицей Алсу ради детей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Алсу после скандала с разводом улетела на открытие Олимпиады в Париж.