«Хочет жить вместе»: Ян Абрамов намерен сохранить брак с Алсу ради детей

Адвокат Яна Абрамова заявил, что бизнесмен хочет жить с певицей Алсу ради детей. Об этом сообщает StarHit.

Весной 2024 года Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Поговаривают, супруги расстались из-за измен бизнесмена. Певица оптимистично смотрит на разрыв с Яном и надеется вернуться на сцену. Но, как выяснилось, Абрамов не хочет разводиться, в его планах — сохранить семью ради детей.

«Он настаивает на браке. Он хочет жить вместе. Все-таки 18 лет вместе, трое детей. Сегодня разговор идет о том, что у нас период примирения в бракоразводном процессе. Но, к сожалению, Алсу подала в Савеловский суд на раздел имущества. Посмотрим, что из этого получится, но хочется сохранить брак Яну», — высказался адвокат Александр Добровинский.

По словам адвоката, дети тяжело отнеслись к разводу родителей. На данный момент он и Абрамов намерены сделать все, чтобы певица передумала разводиться.

Ранее Ян Абрамов сменил адвоката для развода и раздела имущества с Алсу. Подробности читайте в этой новости.