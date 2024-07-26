Певица Алсу после скандала с разводом улетела на открытие Олимпиады в Париж

Певица Алсу после скандала с разводом и обвинений мужа, бизнесмена Яна Абрамова в неверности, улетела на Олимпиаду в Париж. Компанию 40-летней исполнительнице хита «Зимний сон» составил один из общих детей пары.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Абрамова, сообщил, что в Москве начался бракоразводный процесс звездной пары, пока Алсу отдыхает во Франции.

По его словам, любое решение суда будет менее выгодным для певицы и детей, чем предложение Абрамова о 2,5 млрд рублей отступных.

При этом Добровинский подчеркнул, что его главной целью является сохранение брака, продлившегося 18 лет. Если развод состоится, то Абрамов, по словам адвоката, будет содержать своих детей «по-королевски».

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с экс-возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой.

Церемония открытия Летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля, закрытия — 11 августа. Однако соревнования начались еще 24 июля матчами по футболу и регби. На соревнования поедут 15 россиян. Они будут выступать в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Алсу откровенно ответила на вопросы журналистов о скандальном разводе. Певица подчеркнула, что дети в курсе происходящего и поддерживают ее.