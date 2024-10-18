Певица Алла Пугачева высказалась о поездке Кристины Орбакайте в Новую Зеландию. Артистка отреагировала на публикацию дочки в соцсети.

Кристина Орбакайте отправилась с мужем в романтическое путешествие в Новую Зеландию. Певица опубликовала кадр, на котором они с супругом сидят в природном источнике с лечебной грязью. Пугачева, которая редко выходит на связь и пользуется соцсетями, оставила лаконичный комментарий под снимком.

«Круто!» — написала Пугачева.

Кристина отреагировала на слова матери, отправив ей смайлик в виде сердечка.

Ранее певица Кристина Орбакайте заявила, что беспокоится за уехавших из России детей. Подробности читайте в этой новости.

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