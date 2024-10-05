«Им пришлось многим пожертвовать»: Кристина Орбакайте высказалась об уехавших из России детях

Певица Кристина Орбакайте уже долгое время живет Нью-Йорке вместе с семьей и редко делится подробностями своей жизни. Однако в новом интервью на YouTube-канале RTVI US дочь Аллы Пугачевой высказалась о молодежи, которая вынуждена переезжать из России в другие страны.

Сыновья певицы уже давно живут отдельно от матери и им редко удается видеться. Кристина Орбакайте призналась, что беспокоится за своих детей и в целом за российскую молодежь, которая из-за сложной ситуации в родной стране вынуждена переезжать за границу и начинать там все сначала.

«Молодежь наша оказалась в такой сложной ситуации, им пришлось многим пожертвовать, очень многое бросить — особенно то, чего они добивались последние годы. Им пришлось идти и искать себя, начинать с нуля. Наша молодежь, которая переехала в другие страны, почувствовала все на себе, им досталось. Я очень надеюсь, что они переживут этот рубеж и период, найдут себя и свое счастье», — отметила Кристина Орбакайте.

Артистка добавила, что имеет в виду всех талантливых ребят, которым пришлось строить карьеру и добиваться успехов заново за рубежом. В качестве примера она привела своего старшего сына Никиту Преснякова. В России у 33-летнего певца была своя панк-рок-группа, выступления в театре и съемки в различных телешоу. После переезда в США музыкант пытается с нуля построить карьеру в сфере шоу-бизнеса. По словам Кристины Орбакайте, он «берется за очень многое», «у него много идей и планов», а в Лос-Анджелесе он собрал кавер-группу.

При этом певица промолчала про младшего сына, 26-летнего Дени Байсарова. По некоторым данным, в настоящее время молодой человек живет в Москве и занимается бизнесом.

Ранее сообщалось о том, что непубличный сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров вышел в свет в Москве.