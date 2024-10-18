Охранникам пришлось сдерживать зрителей на концерте Преснякова в Новосибирске

Охранникам пришлось сдерживать зрителей на концерте Владимира Преснякова в Новосибирске. Об этом сообщает «Сиб.фм».

17 октября в Новосибирске на площадке «Локомотив-Арена» прошел концерт Владимира Преснякова. Артист создал в зале дружескую атмосферу: он пожимал поклонникам руки, делал с ними селфи. Иногда Владимир брал телефоны зрителей в руки, чтобы снять себя поближе. Фанаты активно подходили к краю сцену, и особенно настойчивых охранникам пришлось уводить в зрительный зал.

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