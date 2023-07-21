Певица Алла Пугачева снимает элитную виллу в Латвии со скидкой за 5 млн рублей в месяц. Об этом экс-сотрудники артистки сообщили изданию kp.ru.

Известно, что для проживания в Латвии исполнительница хита «Арлекино» выбрала виллу «Марта». Ее площадь составляет 2400 квадратных метров. Аренда такой недвижимости стоит от 70 до 90 тысяч евро. Правда, специально для Пугачевой хозяин виллы сделал большую скидку: она ей обходится в 50 тысяч евро (5 млн рублей). Поговаривали, артистка некоторое время проживала в особняке бесплатно. Однако эту информацию опровергли.

Как выяснилось, в Юрмале сейчас стало меньше туристов, и жилье под аренду простаивает. Предположительно, именно по этой причине исполнительница хита «Арлекино» получила скидку.

Ранее мы писали о том, что 74-летняя певица Алла Пугачева наняла в Юрмале домработницу и запланировала поход в казино. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 60-летний актер Александр Домогаров сообщил, что его сын может не пережить болезнь матери.