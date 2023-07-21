«Он может не пережить»: прервавший молчание Александр Домогаров заговорил о семейной трагедии

60-летний актер Александр Домогаров сообщил, что его сын может не пережить болезнь матери. Артист поделился откровением в беседе с изданием kp.ru.

Не так давно актер рассказал о тяжелом заболевании экс-супруги. Трагедия была тяжело воспринята членами семьи. Сын Александра из-за этого отказался в съемках нового проекта, и после данного поступка на него обрушился шквал критики. Многие коллеги и пользователи Сети стали обвинять наследника Домогарова в срыве работы. Узнав об этом, звездный отец поспешил встать на его защиту.

В первую очередь, Александр призвал всех относится к чужому горю с пониманием. Оказывается, накануне съемок врачи отправили его экс-супругу домой с неутешительным вердиктом. Сыну артиста было нелегко психологически, вот почему он не смог продолжить работу. По словам Домогарова, наследник сильно переживает из-за болезни матери. Звездный отец обеспокоен тем, что он может не пережить эту ситуацию.

«Мать для него самый дорогой человек на свете. Он может эту ситуацию не пережить. Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали», — поделился откровением актер.

Также Домогаров добавил, что «порвет за сына любого».

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