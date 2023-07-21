74-летняя певица Алла Пугачева наняла в Юрмале домработницу и запланировала поход в казино. Об этом экс-сотрудники артистки рассказали изданию kp.ru.

Сообщается, что в Юрмалу Алла Борисовна приехала без нянь для детей: они уже выросли и больше не нуждаются в пристальном внимании. Вот почему певица первым делом наняла помощницу по дому. Именно она поддерживает порядок на вилле «Марта», в которой обосновалось звездное семейство. Уточняется, что Пугачева не следит за бытом: все вопросы решаются местным персоналом и домработницей.

Кроме того, инсайдеры рассказали и о том, как артистка проводит время Юрмале. Оказывается, исполнительница хита «Арлекино» и ее супруг уже запланировали поход в местное казино. Также одно из любимых развлечений пары — прием гостей. Предположительно, приехавшую из Израиля Пугачеву навестила певица Светлана Лобода.

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