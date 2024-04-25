Певец Григорий Лепс откроет караоке-бары в Петербурге, Москве и Красноярске

Певец Григорий Лепс собирается открыть караоке-бары в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске до конца 2024 года. На данный момент заведение функционирует только в Новосибирске. Об этом сообщает Фонтанка.

Как отметила компания-консультант сделки по аренде помещения NF Group, первым начнет работать бар в северной столице. Он откроется летом текущего года и будет располагаться на Конюшенной площади. Предполагается, что заведение будет представлено сразу в нескольких форматах. Оно объединит клуб, караоке и коктейль-бар. Известно, что за меню будет отвечать шеф-повар Антонио Фрез.

А вот подробностей о заведениях в Москве и Красноярске пока нет. Есть лишь информация, что они будут открыты до конца этого года.

Отметим, что Григорий Лепс является популярным певцом на отечественной страде. А одним из его главных хитов считается песня «Рюмка водки на столе». Из-за названия трека артисту уже много лет предлагали открыть какой-нибудь бизнес, связанный с развлечениями, алкоголем и едой.

Ранее Григорий Лепс раскрыл свой секрет успеха.