Аренду дома в Израиле певицы Аллы Пугачевой оплачивает влиятельный олигарх. Об этом стало известно в эфире шоу «Новые русские сенсации».

По информации источника, у Аллы Пугачевой остались в России влиятельные покровители — 2 олигарха, с которыми певица дружит семьями. Как выяснилось, они не только спонсируют деятельность ее супруга, но и оплачивают аренду дома в Израиле.

«Дом, в котором они живут в Герцлии, находится в аренде. То есть он им снял и как бы жестом доброй воли предоставил, как бы приютил», — сообщил собеседник журналистов.

Уточняется, что дом в Герцлии был выбран не случайно: именно там проживает один из покровителей Пугачевой.

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