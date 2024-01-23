«Они всего лишились»: известно, почему Пугачева осталась без денег за рубежом

Продюсер Нателла Крапивина не стала скрывать, что певица Алла Пугачева чувствует себя нищей. Об этом информирует Кp.ru со ссылкой на YouTube-канал знаменитости.

В личном блоге продюсер прокомментировала судьбу уехавшей из РФ Пугачевой. Крапивина заявила, что певица лишилась за рубежом прежнего влияния. Дело в том, что «артист не везде найдет свою публику». Уехав из России, Алла Борисовна потеряла «привычную реальность» и теперь «чувствует себя нищей и обездоленной».

Крапивина убеждена, что всех артистов, уехавших из РФ, можно пожалеть. «Они всего лишились и мыкаются на чужбине, никому не нужные», — высказалась продюсер.

Ранее Крапивина защитила Пугачеву от нападок россиян. Нателла назвала исполнительницу хита «Арлекино» «скифским золотом». Подробности смотрите в этой статье.

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