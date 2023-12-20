Певица Алена Кравец нашла множество странностей в смерти Дмитрия Красилова

Певица Алена Кравец, которая была приятельницей танцора Дмитрия Красилова, заявила, что всем артистам его смерть кажется странной. Она объяснила, почему.

Комментарий певицы приводит сайт mk.ru.

«Мы, артисты, пребываем уже который день в шоке. Всем нам его внезапная смерть кажется странной», - начала Кравец.

По ее словам, Красилов не имел вредных привычек и не употреблял запрещенные вещества. Версия о связи смерти с лишним весом кажется ей тоже «нелепой».

«Пухляш давно находился примерно в одном весе. И уже научился с ним жить», - рассказала певица.

Она прокомментировала слова консьержки дома, которая заявила, что в роковой вечер Красилов был «чуть навеселе». Кравец отметила, что в вопросе употребления алкоголя танцор знал меру и никогда много не пил. На некоторых мероприятиях он и вовсе не притрагивался к спиртному.

Она предположила, что сердечный приступ у Красилова произошел из-за стресса. У танцора не получалось поддерживать топ-уровень, что бы он ни делал.

«Его композиции не крутили так часто, как хотелось бы, из-за чего он сильно переживал. Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом», - заключила Кравец.

Напомним, 29-летний Красилов умер 18 декабря. Его тело нашли в московской квартире, когда вскрыли дверь. Возможной причиной смерти названа эндокринопатия. Известно, что в крови нашли следы алкоголя. Кроме того, будет проведена экспертиза на предмет наличия в организме запрещенных веществ. Красилова похоронят в Алтайском крае. Как говорили друзья, это произойдет не раньше выходных: в субботу или воскресенье.