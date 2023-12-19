Друзья рассказали, что Дмитрия Красилова похоронят в Заринске не раньше выходных

29-летний танцор, актер Дмитрий Красилов будет похоронен в Алтайском крае не раньше выходных. Об этом рассказали его друзья.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Красилова похоронят в Заринске. Однако с днем похорон семья не определилась.

«Это будет суббота или воскресенье, не раньше», - сообщила подруга Красилова.

Она рассказала, что внезапная смерть танцора стала для всех шоком – еще 15 декабря Красилов общался с друзьями и «все было хорошо». В ноябре он был в родном Заринске и встречался с товарищами, пел и делился планами.

Другая приятельница Красилова сообщила, что не знает причину смерти – итогов экспертизы нет. Она вспомнила, что у танцора «рано умер отец», который также страдал от проблем с сердцем. Девушка не исключила: «возможно, это что-то наследственное».

Красилов умер 18 декабря в Москве. Его тело нашли в квартире, вскрыв дверь. Предварительно, у шоумена случился сердечный приступ. Стало известно, что летом гадалка предсказывала Красилову перемены в конце года.